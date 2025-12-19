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Постер фильма Убить лицедея
5.2
Киноафиша Фильмы Убить лицедея
5.2

Убить лицедея

, 1998
Ubit litsedeya
Беларусь / боевик / 18+
Постер фильма Убить лицедея
5.2

О фильме

Шесть лет назад он отчаянно вырвался отсюда, задыхаясь в узких стенах провинциального театра. Из актерского прошлого в новый коммерческий мир он взял только кличку «Лицедей». Но желанная личная свобода оказывается еще более призрачной. Ему надлежит статьразыгранной пешкой в чужой игре, где на кону огромные деньги, а ставка — жизнь. Заблудившемуся человеку суждено сделать круг. Лицедею приходится выживать именно здесь — в стенах некогда покинутого театра, с помощью людей, с легкостью забытых им когда — то...

В ролях

Олег Фомин
Олег Фомин
Pyotr «Litsedey» Nechayev
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Irina Leonidova
Геннадий Давыдько
Nemchenya
Виктор Проскурин
Виктор Проскурин
Grisha Popov
Татьяна Бовкалова
Lena
Игорь Забара
Dlinnyy
Андрей Бубашкин
Semyon
Виталий Быков
Kislyuk
Nikolay Kirichenko
Stozhich
Vladimir Zolotukhin
Forensic Scientist
Режиссер Ольга Перуновская
Сценарист Ольга Перуновская
Композитор Alexey Yerenkov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1998
Производство Беларусьфильм
Другие названия
Ubit litsedeya, Убить лицедея

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Обновлено 19 декабря 2025

Отзывы о фильме

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