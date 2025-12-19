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Шесть лет назад он отчаянно вырвался отсюда, задыхаясь в узких стенах провинциального театра. Из актерского прошлого в новый коммерческий мир он взял только кличку «Лицедей». Но желанная личная свобода оказывается еще более призрачной. Ему надлежит статьразыгранной пешкой в чужой игре, где на кону огромные деньги, а ставка — жизнь. Заблудившемуся человеку суждено сделать круг. Лицедею приходится выживать именно здесь — в стенах некогда покинутого театра, с помощью людей, с легкостью забытых им когда — то...