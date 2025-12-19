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Постер фильма Концерт Бетховена
6.1
Киноафиша Фильмы Концерт Бетховена
6.1

Концерт Бетховена

, 1937
Kontsert Bethovena
СССР / детский / 18+
Постер фильма Концерт Бетховена
6.1

О фильме

У профессора Малевича игре на скрипке обучаются два талантливых мальчика: его 11-летний сын Янка и 12-летний сын машиниста Корсака Владик. Профессор готовит своих учеников к Всесоюзному конкурсу юных дарований. Ребята все время отвлекаются от занятий то игрой в футбол, то забавами с собакой Фредди, то фехтованием на смычках. Однажды во время игры «в Чапаева», Янка повреждает руку. Разгневанный Малевич отказывается заниматься с Владиком. Мальчики — тайком от отца — много музицируют вдвоем. Юные музыканты прибывают в Москву, однако конкурсная комиссия не допускает Владика к участию в конкурсе, мотивируя отказ слабой технической подготовкой. На конкурсе Янка исполняет каденцию, написанную Владиком. Друзья — исполнитель и композитор — становятся лауреатами конкурса…

В ролях

Владимир Гардин
Prof. Malevich
Александр Лариков
Mashinist Korsak
Александр Мельников
Александр Мельников
Provodnik [railway conductor]
Людмила Шебалина
Zhenya
Марк Тайманов
Yanka
Borya Vasilev
Vladek
Miron Polyakin
Solo na skripke [violin solo]
Элиасберг, Карл Ильич
Dirizher [orchestra conductor]
Elena Volyntseva
Usherette
Режиссер Михаил Гавронский
Сценарист Boris Starshov
Композитор Исаак Осипович Дунаевский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1937
Производство Belgoskino, Soyuzkino
Другие названия
Kontsert Bethovena, Beethoven Concerto, En Dreng med stort Orkester, Kontsert Betkhovena, Muzsikál az ifjúság, Soittavia vekkuleita, Концерт Бетховена

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 19 декабря 2025

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