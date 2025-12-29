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Постер фильма Болотная тварь
3.8
Киноафиша Фильмы Болотная тварь
3.8

Болотная тварь

, 2022
Nix
США / драма, фэнтези, ужасы / 18+
Постер фильма Болотная тварь
3.8

В ролях

Джеймс Зимбарди
Jack Coyle
Ди Уоллес
Donna Coyle
Майкл Паре
Майкл Паре
Idres
Скайлер Калеб
Lucas Coyle
Анджела Коул
Steffie
Энджи Теодора Дик
Liz
Niesha Renee Guilbot
Zoey
Michael DeVorzon
Richard
Эмили Киллиан
Young Donna
Даррен Картер
Rory
Режиссер Энтони Ферранте
Сценарист Скайлер Калеб, Энтони Ферранте, Alex Greenfield, Вудро Вильсон Хэнкок III
Композитор Крис Риденауа, Крис Кано, Алан Ховарт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Сборы в мире $16 476
Производство All Roads Productions, Midnight Productions
Другие названия
Nix, Ác Quái, Nix: A Entidade, Болотная тварь, شبح آب

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 11 голосов
3.7 IMDb
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Обновлено 29 декабря 2025

Отзывы о фильме

Stephen Guerrero 29 декабря 2025, 06:36
Вступление кажется довольно безобидным, за исключением розыгрыша, устроенного одним из наших совсем юных персонажей. Мы видим небольшую семью,… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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