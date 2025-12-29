Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
3.8
Киноафиша
Фильмы
Болотная тварь
3.8
Болотная тварь
, 2022
Nix
США / драма, фэнтези, ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
3.8
В ролях
Джеймс Зимбарди
Jack Coyle
Ди Уоллес
Donna Coyle
Майкл Паре
Idres
Скайлер Калеб
Lucas Coyle
Анджела Коул
Steffie
Энджи Теодора Дик
Liz
Niesha Renee Guilbot
Zoey
Michael DeVorzon
Richard
Эмили Киллиан
Young Donna
Даррен Картер
Rory
Режиссер
Энтони Ферранте
Сценарист
Скайлер Калеб
,
Энтони Ферранте
,
Alex Greenfield
,
Вудро Вильсон Хэнкок III
Композитор
Крис Риденауа
,
Крис Кано
,
Алан Ховарт
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2022
Сборы в мире
$16 476
Производство
All Roads Productions, Midnight Productions
Другие названия
Nix, Ác Quái, Nix: A Entidade, Болотная тварь, شبح آب
Еще
Рейтинг фильма
3.8
Оцените
11
голосов
3.7
IMDb
Написать отзыв
Обновлено 29 декабря 2025
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Stephen Guerrero
29 декабря 2025, 06:36
Вступление кажется довольно безобидным, за исключением розыгрыша, устроенного одним из наших совсем юных персонажей. Мы видим небольшую семью,…
Читать дальше…
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Параллельные истории
Отзывы
2026, Франция / Бельгия / Италия / США / Саудовская Аравия, криминал, драма, детектив
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Яичницу — на холодную сковороду, пельменям — ледяную воду: поглядели еще 3 трюка у крутого шеф-повара
Ненужные кабачки не пускаю на компост, а рублю напополам и иду на грядки: наутро от слизней не останется и следа
Хруст детства без укропа и хрена: огурцы по-болгарски бабуля покупала в магазинах СССР – теперь готовлю такие сам всего за 20 минут
Если узнали все 10 фильмов по титрам — поздравляем, телевизор в СССР вы смотрели не зря (тест)
Эти сериалы Netflix собрали до 104 млн просмотров: 3 новинки 2026 года, которые я советую каждому
«Кинопоиск» снимает свою «Трассу», но с Прилучным вместо Разумовской: в 6 сезоне «Мажора» Соколовский займется похищенниямм
После «Района № 9» Бломкамп снял Sci-Fi, который сочли провалом: спустя 13 на Netflix только и разговоров, что об «Элизиуме»
«Кто не работает – вам тест»: угадайте 5 великих советских фильмов по хитрому кадру с холодильником
Во «Властелине колец» поставили точку слишком рано: вот чем на самом деле закончилась история Леголаса
В «Дюне 3» обойдемся без Харконненов: в трейлере засветили главного злодея — 2 части скрывался в тени
По 6-8 серий и никакой тягомотины: 3 малоизвестных детектива для тех, кто уже все пересмотрел — на любой вкус и цвет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить