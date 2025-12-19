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Англия, XVI век. Из-за недавно принятых "египетских законов" люди с темным цветом кожи, в частности цыгане, подвергаются тотальному уничтожению. Небольшая группа выживших добирается до побережья, где местные добытчики соли обещают за крупное вознаграждение посадить их на корабль, идущий на материк. Но когда между приемной дочерью главного старателя и темнокожим Рами вспыхивает любовь, планы рушатся — над жизнями беженцев нависает смертельная угроза.