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Постер фильма Пигалица
5.0
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5.0

Пигалица

, 2021
Lapwing
Великобритания / драма, исторический / 18+
Постер фильма Пигалица
5.0

О фильме

Англия, XVI век. Из-за недавно принятых "египетских законов" люди с темным цветом кожи, в частности цыгане, подвергаются тотальному уничтожению. Небольшая группа выживших добирается до побережья, где местные добытчики соли обещают за крупное вознаграждение посадить их на корабль, идущий на материк. Но когда между приемной дочерью главного старателя и темнокожим Рами вспыхивает любовь, планы рушатся — над жизнями беженцев нависает смертельная угроза.

В ролях

Эммет Дж. Скэнлэн
Эммет Дж. Скэнлэн
David
Себастьян де Соуза
Себастьян де Соуза
Rumi
Hannah Douglas
Patience
Sarah Whitehouse
Lizzie
Javed Khan
Arif
Adam Fox
Man in Tavern 1
David Clayton
Benjamin
Nathan Haymer-Bates
Man in Tavern 2
Karen Crow
Kat
Sarah Xanthe
Mathilde
Marcus Houden
Henry
Lewis Gemmill
Jacob
Режиссер Philip Stevens
Сценарист Laura Turner
Композитор Lee Gretton
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Сборы в мире $4 482
Производство Urban Apache Films, World Serpent Productions, Hyperreal Films
Другие названия
Lapwing, Пигалица, 랩윙

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Обновлено 19 декабря 2025

Отзывы о фильме

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