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Постер фильма Радуница
6.0
Киноафиша Фильмы Радуница
6.0

Радуница

, 1984
Radunitsa
СССР / драма / 18+
Постер фильма Радуница
6.0

О фильме

Иван Коваль приезжает в деревню, чтобы повидаться с матерью. Его приезд совпадает с праздником, особенно почитавшимся в этих краях — днем поминовения усопших. В этот день односельчане собираются на кладбище, чтобы задуматься о пережитом. Герою есть, что рассказать. С тех пор, как вся деревня проводила его в армию, прошло много лет: он окончил институт, пошел на завод, где, казалось бы, нашел свое призвание. Однако, чем больше Иван хотел сказать, тем больше понимал незначительность своих успехов, а встреча с Верой, которая продолжала его любить, дала надежду, что именно здесь он найдет покой и счастье…

В ролях

Наталия Егорова
Наталия Егорова
Vera Rusak
Аристарх Ливанов
Levon Koval
Александра Климова
Lyoksa - maty Ivana
Виктор Гоголев
Виктор Гоголев
Vavila - otets Very
Татьяна Конюхова
Olga
Виктор Ильичев
Lyonya
Татьяна Мархель
Manya
Стефания Станюта
Khristina
Татьяна Чекатовская
Андрей Душечкин
Андрей Душечкин
Влaдимиp Кулeшoв
Valeriy Bondarenko
Ivan Koval
Режиссер Юрий Марухин
Сценарист Анатолий Кудрявцев, Fyodor Konev
Композитор Pyotr Alkhimovich
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Год выпуска 1984
Производство Belarusfilm
Другие названия
Radunitsa, Радуница

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 19 декабря 2025

Отзывы о фильме

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