Иван Коваль приезжает в деревню, чтобы повидаться с матерью. Его приезд совпадает с праздником, особенно почитавшимся в этих краях — днем поминовения усопших. В этот день односельчане собираются на кладбище, чтобы задуматься о пережитом. Герою есть, что рассказать. С тех пор, как вся деревня проводила его в армию, прошло много лет: он окончил институт, пошел на завод, где, казалось бы, нашел свое призвание. Однако, чем больше Иван хотел сказать, тем больше понимал незначительность своих успехов, а встреча с Верой, которая продолжала его любить, дала надежду, что именно здесь он найдет покой и счастье…