Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кто смеётся последним
5.6
Киноафиша Фильмы Кто смеётся последним
5.6

Кто смеётся последним

, 1955
Kto smeyotsya poslednim
СССР / комедия / 18+
Постер фильма Кто смеётся последним
5.6

О фильме

Действие происходит в научно-исследовательском институте в 50-е годы. Сотрудник института Туляга рассказывает коллегам — известному ученому Черноусу и молодому научному сотруднику Вере, — что прохожий на улице принял его за полковника Подгаецкого, когда-то служившего в белой армии в Воронеже. Туляга испуган. Он просит никому об этом не говорить. Но разговор подслушивает сплетник Зелкин и передает его директору института Горлохватскому. Кроме того, он распространяет слух о том, что новая рукопись Черноуса, накануне раскритиковавшего Зелкина, получила плохие отзывы. Горлохватский — неуч, по блату попавший на должность директора, — решает использовать ситуацию в своих интересах. Но, как известно, смеется тот, кто смеется последним.

В ролях

Leonid Rakhlenko
Aleksandr Petrovich Gorlokhvatskiy
Gleb Glebov
Nikita Semyonovich Tulyaga
Татьяна Алексеева
Владимир Владомирский
Aleksandr Petrovich Chernous
Лилия Дроздова
Vera Mikhaylovna
Lidiya Shinko
Anna Pavlovna Gorlokhvatskaya
Шатилло, Иван Брониславович
Mikhail Pavlovich Levanovich
Платонов, Борис Викторович
Zyolkin
Броварская, Зинаида Ивановна
Zina Zyolkina
Лидия Ивановна Ржецкая
Katya
Григонис, Генрих Юрьевич
Nikifor
Режиссер Владимир Корш-Саблин
Сценарист Кондрат Крапива
Композитор Dmitry Kaminsky
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1955
Премьера в мире 31 января 1955
Производство Belarusfilm
Другие названия
Kto smeyotsya poslednim, Who Laughs Last, Кто смеётся последним, Хто смяецца апошнім

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 декабря 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Два пшика лаком для волос на бумажное полотенце — и дома ощутимо чище: работает безотказно
Тяжёлые и пыльные шторы отдайте бабушке, это прошлый век: 4 способа оформить окно легко и современно
Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
Это аниме с 8.5 на IMDb такое крутое, что его обожает звезда «Обсессии»: «Включаю, когда прихожу домой»
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
В СССР этот фильм собрал в кино 50 млн зрителей — и только женщины покидали залы вне себя от гнева: «белая ворона» среди классики
Свежая российская комедия с оценкой 8.3 побила великих «Афоню» и «Карнавальную ночь»: россияне ее «смотрят, отложив смартфоны»
«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»
Из 202 серий «Невского» зрители выделили только эти 5: их нельзя пропустить - через 2 недели начнут показывать на НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше