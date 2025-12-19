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Постер фильма Аномалия
5.2
Киноафиша Фильмы Аномалия
5.2

Аномалия

, 1993
Anomaliya
Россия, Беларусь / фантастика / 18+
Постер фильма Аномалия
5.2

О фильме

В небольшом поселке последнее время творятся странные вещи, и вскоре поселок оказывается отрезанным от внешнего мира непреодолимой стеной. Затем случается ряд приключений, в ходе которых, герои вступают в контакт с некой таинственной цивилизацией цветов, путешествующей между пространствами таким вот образом. Оказывается, цветы очень дружелюбны и, обогнав человечество в развитии мысли, хотят поделиться с нами знаниями, только во благо ли использует человечество эти дары? Ученый Александр Картин пытается расследовать необычное явление... По мотивам романа Клиффорда Саймака «Все живое - трава».

В ролях

Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Aleksandr Kartin
Александр Филиппенко
Александр Филиппенко
Hairam
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Tapper
Ростислав Янковский
General
Валерий Носик
Валерий Носик
Philipp
Марк Рудинштейн
Lawyer
Владимир Епископосян
Truck driver
Альгимантас Масюлис
Deputy
Валерий Прохоров
Балашов, Виктор Иванович
Mark Shervin
Svetlana Panfilova
Nika
Режиссер Юрий Елхов
Сценарист Юрий Елхов, Клиффорд Дональд Саймак
Композитор Эдисон Васильевич Денисов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Беларусь
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1993
Производство Kinotavr
Другие названия
Anomaliya, Anomaalia, Аномалия

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 декабря 2025

Отзывы о фильме

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