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В небольшом поселке последнее время творятся странные вещи, и вскоре поселок оказывается отрезанным от внешнего мира непреодолимой стеной. Затем случается ряд приключений, в ходе которых, герои вступают в контакт с некой таинственной цивилизацией цветов, путешествующей между пространствами таким вот образом. Оказывается, цветы очень дружелюбны и, обогнав человечество в развитии мысли, хотят поделиться с нами знаниями, только во благо ли использует человечество эти дары? Ученый Александр Картин пытается расследовать необычное явление... По мотивам романа Клиффорда Саймака «Все живое - трава».