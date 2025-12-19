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По рассказам И.Кашафутдинова. Григорий уже много лет работает водолазом на Охотском море. Он очень тоскует по своему шестилетнему сыну Димке и решает вернуться в родной город, чтобы предложить бывшей жене Кате попробовать как-то наладить совместную жизнь. Приехав, он узнает, что у Кати новый муж, и она ждет от него ребенка. Григорий просит отдать ему сына в обмен на все заработанные на севере деньги, и Катя, после недолгого колебания, соглашается. Григорий забирает Димку, но на вокзале их настигает милиция. В участке Григорий узнает, что его бывшая жена подала заявление о похищении сына...