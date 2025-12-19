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Все кого-то любят...

, 1988
Vse kogo-to lyubyat...
СССР / драма / 18+
Постер фильма Все кого-то любят...

О фильме

По рассказам И.Кашафутдинова. Григорий уже много лет работает водолазом на Охотском море. Он очень тоскует по своему шестилетнему сыну Димке и решает вернуться в родной город, чтобы предложить бывшей жене Кате попробовать как-то наладить совместную жизнь. Приехав, он узнает, что у Кати новый муж, и она ждет от него ребенка. Григорий просит отдать ему сына в обмен на все заработанные на севере деньги, и Катя, после недолгого колебания, соглашается. Григорий забирает Димку, но на вокзале их настигает милиция. В участке Григорий узнает, что его бывшая жена подала заявление о похищении сына...

В ролях

Борис Галкин
Борис Галкин
Grigoriy
Марина Яковлева
Марина Яковлева
Katya
Vladimir Sichkar
Kostya
Антонина Шуранова
Klavdiya Ivanovna
Виктор Гоголев
Виктор Гоголев
Frol Romanovich
Татьяна Чекатовская
Елена Турова
Irina Baubel
Zhenya
Dmitriy Kuchin
Dima
Vladimir Gorokhov
Ксенофонтова, Людмила Петровна
Режиссер Дмитрий Зайцев
Сценарист Fyodor Konev
Композитор Igor Volchek, Игорь Волчек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 48 минут
Год выпуска 1988
Производство Беларусьфильм
Другие названия
Vse kogo-to lyubyat..., Все кого-то любят..., Все кого-нибудь любят

Рейтинг фильма

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Обновлено 19 декабря 2025

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