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Постер фильма Туманные картинки Сахалина
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Туманные картинки Сахалина

, 2025
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Туманные картинки Сахалина

О фильме

Двадцатый век – это действительно век кино во всем мире, и наша Сахалинская область не стала исключением! Ещё в 1925 году на Северном Сахалине появилась первая кинопередвижка, полученная от «Далькино», что положило начало государственному кинопрокату на острове. Но корни кинематографа на Сахалине уходят ещё глубже, в эпоху показов «Туманных картинок» и конспиративной работы Василия Ощепкова.Фильм «Туманные картинки Сахалина» показывает зрителям захватывающую историю рождения островного кинематографа. Он погружает нас в увлекательное путешествие от первых киносеансов до современных достижений, рассказывает о первых кинотеатрах и кинолентах, снятых на острове, а также о том, как кино продолжало жить и развиваться во времена Великой Отечественной войны.При создании фильма использовались передовые технологии искусственного интеллекта. Зрители увидят, как удивительным образом на экране оживают фотографии времен сахалинской каторги и не только.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2025

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 декабря 2025

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