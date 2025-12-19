Двадцатый век – это действительно век кино во всем мире, и наша Сахалинская область не стала исключением! Ещё в 1925 году на Северном Сахалине появилась первая кинопередвижка, полученная от «Далькино», что положило начало государственному кинопрокату на острове. Но корни кинематографа на Сахалине уходят ещё глубже, в эпоху показов «Туманных картинок» и конспиративной работы Василия Ощепкова.Фильм «Туманные картинки Сахалина» показывает зрителям захватывающую историю рождения островного кинематографа. Он погружает нас в увлекательное путешествие от первых киносеансов до современных достижений, рассказывает о первых кинотеатрах и кинолентах, снятых на острове, а также о том, как кино продолжало жить и развиваться во времена Великой Отечественной войны.При создании фильма использовались передовые технологии искусственного интеллекта. Зрители увидят, как удивительным образом на экране оживают фотографии времен сахалинской каторги и не только.