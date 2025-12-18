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Бестселлер любви
5.6
Бестселлер любви
, 2024
A Bestselling Kind of Love
Канада / мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.6
В ролях
Эшли Ньюбро
Sophie Wood
Джейсон Диас
Daniel Burke
Яни Джеллман
Tom Gibbs
Барбара Гордон
Evelyn Wood
Lindura
Georgia 'Gigi' Marks
Savannah Bangoura
Emma
Jessica Embro
Meredith McEvans
Nahanni Johnstone
Olivia Winters
Nancy Palk
Janice Kilner
Maria Syrgiannis
Lisa
Режиссер
Will Bowes
Сценарист
Haley Bresnahan
Композитор
Macarena Criscuolo
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2024
Производство
CME Winter Productions
Другие названия
A Bestselling Kind of Love, L'amour est un best-seller, Menukitüüpi armastus, Regénybe illő románc, Sprachlos verliebt, Un amore da best seller
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Рейтинг фильма
5.6
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
Обновлено 18 декабря 2025
Отзывы о фильме
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