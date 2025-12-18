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Постер фильма Тайна блаженной Матроны Анемнясевской
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Тайна блаженной Матроны Анемнясевской

, 2025
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Тайна блаженной Матроны Анемнясевской

О фильме

История жизни блаженной Матроны из рязанской деревни, которая, несмотря на собственные страдания, помогла множеству людей. Документальный фильм расскажет о её детстве, аресте и сотворённых чудесах. Родившаяся в 1864 году в рязанском селе Анемнясево, она с детства познала боль и лишения: побои со стороны матери и тяжёлую болезнь, которая лишила её зрения и способности ходить. Прикованная к постели, она не теряла веру и утешала всех, кто приходил к ней за помощью. Когда молва о чудесах Матроны разнеслась далеко за пределы села, к её дому потянулись вереницы страждущих, и для каждого она находила время и силы. Советские власти всеми силами пытались стереть память о блаженной, но благодаря чудом сохранившейся рукописи, найденной в наши дни, история Матроны Анемнясевской стала известна всему православному миру.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 38 минут
Год выпуска 2025

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 18 декабря 2025

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