История жизни блаженной Матроны из рязанской деревни, которая, несмотря на собственные страдания, помогла множеству людей. Документальный фильм расскажет о её детстве, аресте и сотворённых чудесах. Родившаяся в 1864 году в рязанском селе Анемнясево, она с детства познала боль и лишения: побои со стороны матери и тяжёлую болезнь, которая лишила её зрения и способности ходить. Прикованная к постели, она не теряла веру и утешала всех, кто приходил к ней за помощью. Когда молва о чудесах Матроны разнеслась далеко за пределы села, к её дому потянулись вереницы страждущих, и для каждого она находила время и силы. Советские власти всеми силами пытались стереть память о блаженной, но благодаря чудом сохранившейся рукописи, найденной в наши дни, история Матроны Анемнясевской стала известна всему православному миру.

Развернуть