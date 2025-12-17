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Постер мультфильма Тооку уонна Чысхаан
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Тооку уонна Чысхаан

, 2025
Тооку уонна Чысхаан
Россия / анимация / 18+
Постер мультфильма Тооку уонна Чысхаан

О фильме

Якутский полнометражный мультфильм для самых маленьких. О волшебстве, дружбе и поиске своего настоящего дома. Загадочное потепление угрожает вечной мерзлоте, а Чысхаан оказывается в опасности. Отважный Тооку вместе с друзьями отправляется в захватывающее путешествие по заснеженнымгорам, чтобы вернуть всеми любимый праздник зимы — Новый год. На их пути — загадочные существа, древние тайны и необычные изобретения. Каждому предстоит преодолеть страхи, научиться доверять и понять, что даже маленький поступок может изменить целый мир.

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2025

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
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Обновлено 17 декабря 2025

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