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Якутский полнометражный мультфильм для самых маленьких. О волшебстве, дружбе и поиске своего настоящего дома. Загадочное потепление угрожает вечной мерзлоте, а Чысхаан оказывается в опасности. Отважный Тооку вместе с друзьями отправляется в захватывающее путешествие по заснеженнымгорам, чтобы вернуть всеми любимый праздник зимы — Новый год. На их пути — загадочные существа, древние тайны и необычные изобретения. Каждому предстоит преодолеть страхи, научиться доверять и понять, что даже маленький поступок может изменить целый мир.