Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бха-Бха-Ба
Постер фильма Бха-Бха-Ба
Постер фильма Бха-Бха-Ба
Постер фильма Бха-Бха-Ба
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
4 постера
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Бха-Бха-Ба

Бха-Бха-Ба

Bha Bha Ba 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Бха-Бха-Ба - trailer
Бха-Бха-Ба  trailer
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 33 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 18 декабря 2025
Дата выхода
18 декабря 2025 Литва
18 декабря 2025 ОАЭ 18TC
19 декабря 2025 Польша
Сборы в мире $1 156 519
Производство Sree Gokulam Movies
Другие названия
Bha Bha Ba, Bha. Bha. Ba., Bha Bha Bha, Bhayam Bhakthi Bahumanam
Режиссер
Дхананджай Шанкар
В ролях
Моханлал
Dileep
Redin Kingsley
Вайнет Сринивасан
Dhyan Sreenivasan
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Бха-Бха-Ба - trailer
Бха-Бха-Ба Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше