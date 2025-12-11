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Постер фильма Бабник и подкаблучник
Киноафиша Фильмы Бабник и подкаблучник

Бабник и подкаблучник

, 2025
Бабник жана подкаблучник
Кыргызстан / комедия / 18+
Пойду 5
Не пойду 2
Постер фильма Бабник и подкаблучник
Пойду 5
Не пойду 2

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 11 декабря 2025
Дата выхода
11 декабря 2025 Кыргызстан 14+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 11 декабря 2025

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