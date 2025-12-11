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Бабник и подкаблучник
Бабник и подкаблучник
, 2025
Бабник жана подкаблучник
Кыргызстан / комедия / 18+
Пойду
5
Не пойду
2
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
5
Не пойду
2
Детали фильма
Страна
Кыргызстан
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
11 декабря 2025
Дата выхода
11 декабря 2025
Кыргызстан
14+
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
1
голос
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 11 декабря 2025
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