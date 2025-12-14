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Королевский Рождественский хвост
6.1
Королевский Рождественский хвост
, 2025
A Royal Christmas Tail
США / мелодрама / 18+
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0
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0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.1
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Бриттани Андервуд
Riley
Jonathan Stoddard
Prince Edward
Шарлин Амойя
Jill
Камерон Йебо
Jeremy
Josh Nuncio
Andrew
Joseph Moreland
Joshua Cole
Питер Джонсон
Steve
Jarod Brock
Andrew
Gizmo Nolan
Noel
Gizmo Nolan
Noel
Lillian Edmunds
Marjory
Режиссер
Фред Олен Рэй
Сценарист
Фред Олен Рэй
,
Джеффри Шенк
,
Питер Салливан
Композитор
Крис Кано
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
14 декабря 2025
Премьера в мире
14 декабря 2025
Производство
Hybrid, Cinevison
Другие названия
A Royal Christmas Tail, Királyi karácsonyi kutyamentés, Królewska wystawa
Еще
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 9 декабря 2025
Кадры из фильма
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