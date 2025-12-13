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6.9
Киноафиша Фильмы Слава Богу: Рождество на ранчо Келлера
6.9

Слава Богу: Рождество на ранчо Келлера

, 2025
Thank God: Christmas at Keller Ranch
Канада / драма / 18+
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6.9
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Тайлер Хилтон
Wes Campbell
Ариэль Кеббел
Ариэль Кеббел
Maggie Keller
Рэйчел Селлан
Sarah
Ава Уайсс
Eshan Lyall
Dawson Keller
Jenny Fischer
Physical Therapist
John Koensgen
Earl Robinson
Тим Прогош
Greg Wilkes (agent)
Natalie Roy
Laurie Myers
Kevin Carroll
Self - Transport Coordinator
Colton Royce
Shane
Pierre Simpson
Pastor Joel
Режиссер Стефан Брогрен
Сценарист Carley Smale
Композитор Agatha Kaspar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 13 декабря 2025
Премьера в мире 13 декабря 2025
Другие названия
Thank God: Christmas at Keller Ranch

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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