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5.2
Киноафиша Фильмы Рецепт романтики
5.2

Рецепт романтики

, 2025
Recipe for Romance
Канада / мелодрама / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
5.2
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Ма-Энн Дионисио
Tita Carmelita
Елена Джуатко
Selene Tomas
Алекс Маллари мл.
Алекс Маллари мл.
Gabe
Angelica Alejandro
Tita Reyna
Isai Rivera Blas
Tito Reyes
Правда О’Брайен
Sari
Lana Carillo
Tita Jaslene
Ericka Leobrera
Sam Tomas
Nck Name
Alex
Raina Resplandor
MC
Режиссер Kelly Fyffe-Marshall
Сценарист Натали Янглай, Carla de Guzman
Композитор Danny Guttridge, Jim Guttridge, Sean Hosein
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 13 декабря 2025
Премьера в мире 13 декабря 2025
Производство Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Freddie Films, Neshama Entertainment
Другие названия
Recipe for Romance, Les délices de l'amour, Recept za ljubav, Recept za romansu

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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