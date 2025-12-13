В ролях
Елена Джуатко
Selene Tomas
Angelica Alejandro
Tita Reyna
Isai Rivera Blas
Tito Reyes
Lana Carillo
Tita Jaslene
Ericka Leobrera
Sam Tomas
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Kelly Fyffe-Marshall
Сценарист
Натали Янглай, Carla de Guzman
Композитор
Danny Guttridge, Jim Guttridge, Sean Hosein
Детали фильма
Страна
Канада
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
13 декабря 2025
Премьера в мире
13 декабря 2025
Производство
Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Freddie Films, Neshama Entertainment
Другие названия
Recipe for Romance, Les délices de l'amour, Recept za ljubav, Recept za romansu