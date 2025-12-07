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Постер фильма Свободен 25-го
7.1
Киноафиша Фильмы Свободен 25-го
7.1

Свободен 25-го

, 2025
Single on the 25th
США, Канада / драма, мелодрама / 18+
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Постер фильма Свободен 25-го
7.1
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Не пойду 0

О фильме

История о человеке за тридцать, который остается один на Рождество в городе, но находит неожиданную компанию в лице симпатичного соседа.

В ролях

Линдси Фонсека
Линдси Фонсека
Nell Duke
Дэниел Лиссинг
Cooper Armer
Марсель Жаннин
Mike Armer
Victoria Barkoff
Cooper's Aunt
Эллен Дэвид
Эллен Дэвид
Teneisha Collins
Julia Roades
Lauren Spencer-Smith
Singer
Виктор Андрес Треллес Турген
Thomas
Alyssa Angelucci-Wall
Paquetta
Aviva Armour-Ostroff
Resa
Jennifer Baker
Melanie Blair
Режиссер Джонатан Райт
Сценарист Joie Botkin
Композитор Danny Guttridge, Jim Guttridge, Sean Hosein
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 7 декабря 2025
Премьера в мире 7 декабря 2025
Производство Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Muse Entertainment Enterprises
Другие названия
Single on the 25th

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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