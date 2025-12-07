В ролях
Дэниел Лиссинг
Cooper Armer
Марсель Жаннин
Mike Armer
Victoria Barkoff
Cooper's Aunt
Teneisha Collins
Julia Roades
Lauren Spencer-Smith
Singer
Виктор Андрес Треллес Турген
Thomas
Alyssa Angelucci-Wall
Paquetta
Aviva Armour-Ostroff
Resa
Jennifer Baker
Melanie Blair
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Джонатан Райт
Сценарист
Joie Botkin
Композитор
Danny Guttridge, Jim Guttridge, Sean Hosein
Детали фильма
Страна
США / Канада
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
7 декабря 2025
Премьера в мире
7 декабря 2025
Производство
Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Muse Entertainment Enterprises