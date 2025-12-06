В ролях
Jenna Wheeler-Hughes
Amanda Purdue
Dakota Jamal Wellman
Nathan
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Джон Л'Экуаер
Сценарист
Stefanie London, Andrea Martínez Crowther
Композитор
Kim Gaboury
Детали фильма
Страна
Канада / США
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
6 декабря 2025
Премьера в мире
6 декабря 2025
Производство
Bell Media, Centinel Media, Fremantle
Другие названия
Paws in the City, Dachshund Wears Prada, Le coeur en laisse, Šape u gradu, Šapice u gradu, The Dachshund Wears Designer