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Постер фильма Такса носит одежду от Prada
5.4
Киноафиша Фильмы Такса носит одежду от Prada
5.4

Такса носит одежду от Prada

, 2025
Paws in the City
Канада, США / комедия / 18+
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Постер фильма Такса носит одежду от Prada
5.4
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Не пойду 0

В ролях

Эмерод Тубия
Эмерод Тубия
Issa
Картер Дженкинс
Картер Дженкинс
Theo
Бриттани Дрисделл
Бриттани Дрисделл
Wanda
Джойс Ривера
Olivia
Jenna Wheeler-Hughes
Amanda Purdue
Briauna James
August
Isabella Villalba
Dani
Dakota Jamal Wellman
Nathan
Режиссер Джон Л'Экуаер
Сценарист Stefanie London, Andrea Martínez Crowther
Композитор Kim Gaboury
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 6 декабря 2025
Премьера в мире 6 декабря 2025
Производство Bell Media, Centinel Media, Fremantle
Другие названия
Paws in the City, Dachshund Wears Prada, Le coeur en laisse, Šape u gradu, Šapice u gradu, The Dachshund Wears Designer

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 12 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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