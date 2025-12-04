Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
5.4
Киноафиша Фильмы Ты боишься того же, чего боюсь я
5.4

Ты боишься того же, чего боюсь я

, 2025
Do You Fear What I Fear
США / драма, детектив / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
5.4
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Сиара Ханна
Claire
Джош Хендерсон
Steve
Шарлин Амойя
Шарлин Амойя
Detective Harris
Деррик Гудман мл.
Michael Silberblatt
Jesse
Justin Cole
Miles
Marc Lucia
Larry
Nicole Stubbs
Sloane
Зейн Хэйни
Ray
Suzanne R. Neff
Betty Jo Jean
Fred Galyean
George
Режиссер Питер Салливан
Сценарист Питер Салливан, Adam Rockoff, Джеффри Шенк
Композитор Брук деРоса
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 4 декабря 2025
Премьера в мире 4 декабря 2025
Производство Hybrid
Другие названия
Do You Fear What I Fear

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Тяжёлые и пыльные шторы отдайте бабушке, это прошлый век: 4 способа оформить окно легко и современно
Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна
Эти 3 фразы говорят лишь недалекие люди – вы их слышите почти ежедневно: зарубите на носу мудрость времен СССР
«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
В СССР этот фильм собрал в кино 50 млн зрителей — и только женщины покидали залы вне себя от гнева: «белая ворона» среди классики
«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»
Свежая российская комедия с оценкой 8.3 побила великих «Афоню» и «Карнавальную ночь»: россияне ее «смотрят, отложив смартфоны»
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
Свежий мини-сериал с оценкой 7.6 зайдет фанатам «Гангстерленда»: «актеры отличные, идея интересная»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше