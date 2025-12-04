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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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Ты боишься того же, чего боюсь я
5.4
Ты боишься того же, чего боюсь я
, 2025
Do You Fear What I Fear
США / драма, детектив / 18+
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
5.4
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Сиара Ханна
Claire
Джош Хендерсон
Steve
Шарлин Амойя
Detective Harris
Деррик Гудман мл.
Michael Silberblatt
Jesse
Justin Cole
Miles
Marc Lucia
Larry
Nicole Stubbs
Sloane
Зейн Хэйни
Ray
Suzanne R. Neff
Betty Jo Jean
Fred Galyean
George
Режиссер
Питер Салливан
Сценарист
Питер Салливан
,
Adam Rockoff
,
Джеффри Шенк
Композитор
Брук деРоса
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
4 декабря 2025
Премьера в мире
4 декабря 2025
Производство
Hybrid
Другие названия
Do You Fear What I Fear
Еще
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
15
голосов
5.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 9 декабря 2025
Отзывы о фильме
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