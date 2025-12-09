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Бункер

Bunker
Франция, Испания / триллер / 18+

В ролях

Пол Дано
Пол Дано
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Патрик Шварценеггер
Патрик Шварценеггер
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Марк Гэтисс
Марк Гэтисс
Айлин Эткинс
Айлин Эткинс
Грета Белламасина
Jennifer
Карен Эскоу
Martha
Michael Ballard
Nimmi Harasgama
Owen Brazendale
Officer Hall
Режиссер Флориан Зеллер
Сценарист Флориан Зеллер
Композитор Volker Bertelmann
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Испания
Производство Blue Morning Pictures, Mod Producciones, Pathé
Другие названия
Bunker

Рейтинг фильма

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Обновлено 9 декабря 2025

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