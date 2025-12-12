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Постер фильма Mowgli
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Киноафиша Фильмы Mowgli
6.0

Mowgli

, 2025
Mowgli
Индия / драма / 18+
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Постер фильма Mowgli
6.0
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Bandi Saroj Kumar
Nolan
Roshan Kanakala
Mowgli
Sakshi Mhadolkar
Jasmine
Вива Харша
Prabhas Bunty
Шринивас Авасарала
Raju
Кришна Бхагаван
John
Ramana Bhargava
Ranga Babai
Vara Kodali
Varam
Riya Suman
Mallika Nayak
Suhas
Jayakrishna
Режиссер Sandeep Raj
Сценарист Sandeep Raj
Композитор Kaala Bhairava
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 12 декабря 2025
Дата выхода
12 декабря 2025 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $16 311
Производство People Media Factory
Другие названия
Mowgli, Mowgli 2025

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 15 голосов
4.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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