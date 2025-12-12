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Mowgli
6.0
Mowgli
, 2025
Mowgli
Индия / драма / 18+
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В ролях
Bandi Saroj Kumar
Nolan
Roshan Kanakala
Mowgli
Sakshi Mhadolkar
Jasmine
Вива Харша
Prabhas Bunty
Шринивас Авасарала
Raju
Кришна Бхагаван
John
Ramana Bhargava
Ranga Babai
Vara Kodali
Varam
Riya Suman
Mallika Nayak
Suhas
Jayakrishna
Режиссер
Sandeep Raj
Сценарист
Sandeep Raj
Композитор
Kaala Bhairava
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 25 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
12 декабря 2025
Дата выхода
12 декабря 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$16 311
Производство
People Media Factory
Другие названия
Mowgli, Mowgli 2025
Еще
Рейтинг фильма
6.0
Оцените
15
голосов
4.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 9 декабря 2025
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