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5.5
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Vaa Vaathiyaar
5.5
Vaa Vaathiyaar
, 2025
Vaa Vaathiyaar
Индия / драма / 18+
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Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.5
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Карти Шивакумар
Ramu
Крити Шетти
Wu
Сатхьярадж
Periyasamy
Ramesh Thilak
Мадур Митталь
Karunakaran
Govindharaman
Анандрадж
MGR's Fan
Nivas Adithan
Vidhya Borgia
Melvin Dennis
Computer Engineer
G. Gnanasambandam
Judge
Carl Andrew Harte
The chief
Режиссер
Nalan Kumarasamy
Сценарист
Nalan Kumarasamy
Композитор
Сантош Нараянан
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
12 декабря 2025
Дата выхода
12 декабря 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$38 291
Производство
Studio Green
Другие названия
Vaa Vaathiyaar, Annagaru Vostaru, Va Vathiyar, Karthi 28, Vaa vathiyar, Vaa Vathiyaar
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Рейтинг фильма
5.5
Оцените
13
голосов
4.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 9 декабря 2025
Отзывы о фильме
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