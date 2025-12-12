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Постер фильма Vaa Vaathiyaar
5.5
Киноафиша Фильмы Vaa Vaathiyaar
5.5

Vaa Vaathiyaar

, 2025
Vaa Vaathiyaar
Индия / драма / 18+
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Постер фильма Vaa Vaathiyaar
5.5
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В ролях

Карти Шивакумар
Ramu
Крити Шетти
Wu
Сатхьярадж
Сатхьярадж
Periyasamy
Ramesh Thilak
Мадур Митталь
Karunakaran
Govindharaman
Анандрадж
MGR's Fan
Nivas Adithan
Vidhya Borgia
Melvin Dennis
Computer Engineer
G. Gnanasambandam
Judge
Carl Andrew Harte
The chief
Режиссер Nalan Kumarasamy
Сценарист Nalan Kumarasamy
Композитор Сантош Нараянан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 12 декабря 2025
Дата выхода
12 декабря 2025 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $38 291
Производство Studio Green
Другие названия
Vaa Vaathiyaar, Annagaru Vostaru, Va Vathiyar, Karthi 28, Vaa vathiyar, Vaa Vathiyaar

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 13 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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