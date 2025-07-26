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Постер фильма Инфлюэнсеры
6.3
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6.3

Инфлюэнсеры

, 2025
Influencers
США / ужасы, триллер / 18+
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Постер фильма Инфлюэнсеры
6.3
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Не пойду 0

О фильме

Пара CW и Diane приезжает на юг Франции, чтобы спокойно отпраздновать свою первую годовщину. Но их отпуск меняет направление, когда в отеле появляется популярная британская инфлюэнсерша Charlotte. Ситуация, начавшаяся с простой бытовой неприятности, быстро перерастает в напряжённое соперничество: Charlotte сближается с Diane, а CW всё сильнее теряет контроль над происходящим. На фоне солнечных пейзажей возникает тревожная история о навязчивости, ревности и опасных границах человеческой идентичности.

В ролях

Кассандра Нод
Кассандра Нод
CW
Джорджина Кэмпбелл
Джорджина Кэмпбелл
Charlotte
Лиза Делама
Diane
Джонатан Уайтселл
Джонатан Уайтселл
Вероника Лонг
Ariana
Dylan Playfair
Эмили Теннант
Эмили Теннант
Осрик Чау
Liam James Collins
Stuart Ortiz
Эндрю Барбер
Эндрю Барбер
Paulo Saraiva
Georgie
Режиссер Кертис Дэвид Хардер
Сценарист Кертис Дэвид Хардер
Композитор Avery Kentis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 12 декабря 2025
Премьера в мире 26 июля 2025
Производство Jackrabbit Media
Другие названия
Influencers, Influencer 2, Influencerzy, Инфлюэнсеры

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 8 декабря 2025

Отзывы о фильме

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