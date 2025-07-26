Пара CW и Diane приезжает на юг Франции, чтобы спокойно отпраздновать свою первую годовщину. Но их отпуск меняет направление, когда в отеле появляется популярная британская инфлюэнсерша Charlotte. Ситуация, начавшаяся с простой бытовой неприятности, быстро перерастает в напряжённое соперничество: Charlotte сближается с Diane, а CW всё сильнее теряет контроль над происходящим. На фоне солнечных пейзажей возникает тревожная история о навязчивости, ревности и опасных границах человеческой идентичности.