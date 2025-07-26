Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии

Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость

Опытные хозяйки не знают, как заточить терку, а в моей семье не меняется с 1978 года — даже если шинковать каждый день

«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»

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Свежий мини-сериал с оценкой 7.6 зайдет фанатам «Гангстерленда»: «актеры отличные, идея интересная»

Из 202 серий «Невского» зрители выделили только эти 5: их нельзя пропустить - через 2 недели начнут показывать на НТВ

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«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя

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