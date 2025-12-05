В ролях
Тисса Биани Аззахра
Intan
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Benni Setiawan
Сценарист
Кан Дэ-гю, Юн Джэ-гюн, Rifki Ardisha, Im Seong-soon
Композитор
Ifa Fachir, Adrian Martadinata
Детали фильма
Страна
Индонезия / Южная Корея
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
5 декабря 2025
Премьера в мире
5 декабря 2025
Производство
Visinema Pictures, CJ Entertainment, Visinema Studios
Другие названия
Panggil Aku Ayah, Call Me Dad, CMD, Dambo, Naleul Appalago Bulleoyo, PAA