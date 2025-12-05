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Постер фильма Называй меня папой
7.9
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7.9

Называй меня папой

, 2025
Panggil Aku Ayah
Индонезия, Южная Корея / комедия, драма, семейный / 18+
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Постер фильма Называй меня папой
7.9
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Не пойду 0

В ролях

Тисса Биани Аззахра
Intan
Ringgo Agus Rahman
Dedi
Boris Bokir
Tatang
Myesha Lin
Little Intan
Sita Nursanti
Rossa
Sebryan Yosvien
Ben
Totos Rasiti
Marjono
Joe Project P.
Yana
Yeyen Lydia
Mami
Grace Emmanuela
Tami
Режиссер Benni Setiawan
Сценарист Кан Дэ-гю, Юн Джэ-гюн, Rifki Ardisha, Im Seong-soon
Композитор Ifa Fachir, Adrian Martadinata
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индонезия / Южная Корея
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 5 декабря 2025
Премьера в мире 5 декабря 2025
Производство Visinema Pictures, CJ Entertainment, Visinema Studios
Другие названия
Panggil Aku Ayah, Call Me Dad, CMD, Dambo, Naleul Appalago Bulleoyo, PAA

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 5 декабря 2025

Отзывы о фильме

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