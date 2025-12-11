Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Похищенная девушка
5.4
Киноафиша Фильмы Похищенная девушка
5.4

Похищенная девушка

, 2025
Girl Taken
Канада / триллер / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Похищенная девушка
5.4
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Эрика Дюранс
Anita
Shiraine Haas
Detective Marla Henrique
Харрисон Коу
Sheriff Beresford
Eric Hicks
Perry
Tavia Cervi
Dani
Kennedy Rowe
Rose
Sidney Quesnelle
Becca
Anna Jacyszyn
Faith
Christopher Wardrop
Nathan
Dennis Cound
Trevor's Father
Режиссер Паула Эль
Сценарист Mark Sanderson
Композитор Michael Neilson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 11 декабря 2025
Премьера в мире 11 декабря 2025
Производство CMW Springtime Productions, Directors Guild of Canada (DGC), Directors Guild of Canada - British Columbia (DGCBC)
Другие названия
Girl Taken, Rapita

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 5 декабря 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту
Россиянка выкупила все купе в поезде РЖД за 50 000 рублей и пожалела: райская поездка стала сущим адом
Эти 3 фразы говорят лишь недалекие люди – вы их слышите почти ежедневно: зарубите на носу мудрость времен СССР
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
Из 202 серий «Невского» зрители выделили только эти 5: их нельзя пропустить - через 2 недели начнут показывать на НТВ
Свежая российская комедия с оценкой 8.3 побила великих «Афоню» и «Карнавальную ночь»: россияне ее «смотрят, отложив смартфоны»
В СССР этот фильм собрал в кино 50 млн зрителей — и только женщины покидали залы вне себя от гнева: «белая ворона» среди классики
Как звали Якина и где снимали «Девчат»: только настоящий знаток Мосфильма ответит на все 5 вопросов (тест)
Свежий мини-сериал с оценкой 7.6 зайдет фанатам «Гангстерленда»: «актеры отличные, идея интересная»
«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше