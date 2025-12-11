В ролях
Shiraine Haas
Detective Marla Henrique
Харрисон Коу
Sheriff Beresford
Christopher Wardrop
Nathan
Dennis Cound
Trevor's Father
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Паула Эль
Сценарист
Mark Sanderson
Композитор
Michael Neilson
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
11 декабря 2025
Премьера в мире
11 декабря 2025
Производство
CMW Springtime Productions, Directors Guild of Canada (DGC), Directors Guild of Canada - British Columbia (DGCBC)