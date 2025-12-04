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Постер мультфильма Дневник слабака: Последняя капля
6.0
Дневник слабака: Последняя капля - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дневник слабака: Последняя капля
6.0

Дневник слабака: Последняя капля

, 2025
Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw
США / анимация, комедия, драма / 18+
Трейлеры
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Постер мультфильма Дневник слабака: Последняя капля
6.0
Пойду 1
Не пойду 0
Дневник слабака: Последняя капля - Трейлер
Дневник слабака: Последняя капля  Трейлер

В ролях

Джилл Бейси
Mrs. Canfield
Эрика Серра
Susan
Уильям Стэнфорд Дэвис
Уильям Стэнфорд Дэвис
Troopmaster Barrett
Крис Диамантополос
Крис Диамантополос
Frank
Джессика ДиЧикко
Джессика ДиЧикко
Хантер Диллон
Rodrick
Алексис Лэнг
Грэйсен Ньютон
Пунам Патель
Пунам Патель
Рэнди Перлштейн
Башир Салахуддин
Брайан Степанек
Брайан Степанек
Режиссер Джино Никел
Сценарист Джефф Кинни
Композитор Adam Hochstatter, Джон Песано
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 4 декабря 2025
Премьера в мире 4 декабря 2025
Производство Walt Disney Pictures, Bardel Entertainment, 20th Century Animation
Другие названия
Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw, El diario de Greg: ¡Esto es el colmo!, Le journal d'un dégonflé: Trop, c'est trop, Dagbok för alla mina fans: Ett hopplöst fall, Deník malého poseroutky: Poslední kapka, Denník odvážneho bojka: Posledná kvapka, Diário de um Banana: A Gota D'Água, Diario di una schiappa: Ora basta!, Diary of A Wimpy Kid Christmas: The Last Straw, Dziennik cwaniaczka: Szczyt wszystikiego, Egy ropi naplója: Az utolsó szalmaszál, En pingles dagbok: Siste stikk, Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht's!, Het leven van een loser: Bekijk het maar!, Jurnalul unui puști: Ultima Picǎturǎ, Neropatin päiväkirja: Viimeinen oljenkorsi, O Diário de um Banana: A Última Gota, Wimpy Kid: Nok er nok, Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Το ποτήρι ξεχείλισε, Дневник слабака: Последняя капля, グレッグのダメ日記 もう、がまんできない！

Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 5 декабря 2025

Трейлеры мультфильма

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Дневник слабака: Последняя капля - Трейлер
Дневник слабака: Последняя капля Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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