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Постер фильма Счастлива, и ты это знаешь
5.6
Киноафиша Фильмы Счастлива, и ты это знаешь
5.6

Счастлива, и ты это знаешь

, 2025
Happy and You Know It
США / документальный, семейный, музыка / 18+
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Постер фильма Счастлива, и ты это знаешь
5.6
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Крис Боллью
Self
Laurie Berkner
Self
Энтони Филд
Self
Connor Hall
Additional
Rob Harvilla
Self
Johnny Only
Self
Willa Paskin
Self
Divinity Roxx
Self
Режиссер Пенни Лейн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 25 декабря 2025
Премьера в мире 25 декабря 2025
Производство HBO Documentary Films, Ringer Films, Spinning Nancy
Другие названия
Happy and You Know It

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 5 декабря 2025

Отзывы о фильме

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