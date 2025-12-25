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Счастлива, и ты это знаешь
5.6
Счастлива, и ты это знаешь
, 2025
Happy and You Know It
США / документальный, семейный, музыка / 18+
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0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.6
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Крис Боллью
Self
Laurie Berkner
Self
Энтони Филд
Self
Connor Hall
Additional
Rob Harvilla
Self
Johnny Only
Self
Willa Paskin
Self
Divinity Roxx
Self
Режиссер
Пенни Лейн
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
25 декабря 2025
Премьера в мире
25 декабря 2025
Производство
HBO Documentary Films, Ringer Films, Spinning Nancy
Другие названия
Happy and You Know It
Еще
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
15
голосов
6.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 5 декабря 2025
Отзывы о фильме
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