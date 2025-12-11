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Wizkid: Да здравствует Лагос
7.5
Wizkid: Да здравствует Лагос
, 2025
Wizkid: Long Live Lagos
США / биография, документальный, музыка / 18+
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Трейлеры
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Wizkid: Да здравствует Лагос
Трейлер
Трейлер
В ролях
Julie Adenuga
Sunday Are
Tops Bademosi
Karen Binns
Femi Anikulapo Kuti
Jada Pollock
Seni Saraki
Adosu Segan
Matthew Temiope Solomon
Wizkid
Dafe Oboro
Self - Casting Consultant
Режиссер
Karam Gill
Сценарист
Karam Gill
Композитор
Craig DeLeon
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
11 декабря 2025
Премьера в мире
11 декабря 2025
Производство
HBO Documentary Films
Другие названия
Wizkid: Long Live Lagos, Wizkid: le rêve africain
Еще
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 5 декабря 2025
Трейлеры фильма
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Wizkid: Да здравствует Лагос
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