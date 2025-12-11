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Постер фильма Wizkid: Да здравствует Лагос
7.5
Wizkid: Да здравствует Лагос - Трейлер
Киноафиша Фильмы Wizkid: Да здравствует Лагос
7.5

Wizkid: Да здравствует Лагос

, 2025
Wizkid: Long Live Lagos
США / биография, документальный, музыка / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Wizkid: Да здравствует Лагос
7.5
Пойду 0
Не пойду 0
Wizkid: Да здравствует Лагос - Трейлер
Wizkid: Да здравствует Лагос  Трейлер

В ролях

Julie Adenuga
Sunday Are
Tops Bademosi
Karen Binns
Femi Anikulapo Kuti
Jada Pollock
Seni Saraki
Adosu Segan
Matthew Temiope Solomon
Wizkid
Dafe Oboro
Self - Casting Consultant
Режиссер Karam Gill
Сценарист Karam Gill
Композитор Craig DeLeon
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 11 декабря 2025
Премьера в мире 11 декабря 2025
Производство HBO Documentary Films
Другие названия
Wizkid: Long Live Lagos, Wizkid: le rêve africain

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 5 декабря 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Wizkid: Да здравствует Лагос - Трейлер
Wizkid: Да здравствует Лагос Трейлер
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Отзывы о фильме

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