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5.8
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Мой папа
5.8
Мой папа
, 2025
Mo Papa
Эстония / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.8
В ролях
Paul Abiline
Riko
Rednar Annus
Helmar Lumi
Эстер Кунту
Stina
Jarmo Reha
Eugen Lumi
Martin Klimenko
Vangivalvur
Kristjan Lepik
Mati
Karl Birnbaum
Mati
Peeter Kangro
Pets
Tanel Kadalipp
Pets
Dmitri Tserepanov
Dima
Режиссер
Eeva Mägi
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Эстония
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2025
Бюджет
€80 000
Производство
Kinosaurus Film
Другие названия
Mo Papa
Еще
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 5 декабря 2025
Отзывы о фильме
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