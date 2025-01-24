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Постер фильма Это никогда не кончится, Джефф Бакли
7.7
Это никогда не кончится, Джефф Бакли - Трейлер
Киноафиша Фильмы Это никогда не кончится, Джефф Бакли
7.7

Это никогда не кончится, Джефф Бакли

, 2025
It's Never Over, Jeff Buckley
США / документальный / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Это никогда не кончится, Джефф Бакли
7.7
Пойду 0
Не пойду 0
Это никогда не кончится, Джефф Бакли - Трейлер
Это никогда не кончится, Джефф Бакли  Трейлер

В ролях

Линда МакКартни
Пол Маккартни
Пол Маккартни
Джимми Пэйдж
Эдит Пиаф
Эдит Пиаф
Robert Plant
Джефф Бакли
Self - Musician
Mary Guibert
Jeff's Mom
Бен Харпер
Self - Musician
Rebecca Moore
Self - Founder, Institute for Animal Happiness
Майкл Тай
Self - Songwriter
Паркер Киндред
Self - Drums
Kate Hyman
Self - Music Executive
Режиссер Эми Берг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 4 декабря 2025
Премьера в мире 24 января 2025
Дата выхода
5 февраля 2026 Австралия M
9 апреля 2026 Австрия
13 февраля 2026 Великобритания 15
9 апреля 2026 Германия 12
8 января 2026 Нидерланды 12
27 марта 2026 Польша
8 августа 2025 США NR
26 марта 2026 Чехия
Сборы в мире $3 177 479
Производство Disarming Films, Fremantle, Plan B Entertainment
Другие названия
It's Never Over, Jeff Buckley, Jamás habrá un final, Jeff Buckley, Nunca Acaba, Jeff Buckley, 傑夫巴克利：曲終未散, Music Box: It's Never Over, Jeff Buckley

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 4 декабря 2025

Трейлеры фильма

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Это никогда не кончится, Джефф Бакли - Трейлер
Это никогда не кончится, Джефф Бакли Трейлер
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Отзывы о фильме

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