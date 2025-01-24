Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
4 декабря 2025
Премьера в мире
24 января 2025
Дата выхода
|5 февраля 2026
|Австралия
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|M
|9 апреля 2026
|Австрия
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|13 февраля 2026
|Великобритания
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|15
|9 апреля 2026
|Германия
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|12
|8 января 2026
|Нидерланды
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|12
|27 марта 2026
|Польша
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|8 августа 2025
|США
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|NR
|26 марта 2026
|Чехия
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Сборы в мире
$3 177 479
Производство
Disarming Films, Fremantle, Plan B Entertainment
Другие названия
It's Never Over, Jeff Buckley, Jamás habrá un final, Jeff Buckley, Nunca Acaba, Jeff Buckley, 傑夫巴克利：曲終未散, Music Box: It's Never Over, Jeff Buckley