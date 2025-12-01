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Постер фильма Пол Анка: Его путь
7.3
Пол Анка: Его путь - Трейлер
Киноафиша Фильмы Пол Анка: Его путь
7.3

Пол Анка: Его путь

, 2024
Paul Anka: His Way
США / биография, документальный, исторический / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Пол Анка: Его путь
7.3
Пойду 0
Не пойду 0
Пол Анка: Его путь - Трейлер
Пол Анка: Его путь  Трейлер

В ролях

Пол Энка
Фрэнки Авалон
Билли Барр
Alexandra Anka
Self
Alicia Anka
Andrew Anka
Self
Ethan Anka
Self
Irving Azoff
Сэмми Кан
Self
Пэт Бун
Self
Джои Бишоп
Self
Maple Bateman
Self
Режиссер Джон Маджио
Сценарист Джон Маджио
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 декабря 2025
Премьера в мире 1 декабря 2025
Производство Ark Media, Blue Ant Media
Другие названия
Paul Anka: His Way

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 4 декабря 2025

Трейлеры фильма

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Пол Анка: Его путь - Трейлер
Пол Анка: Его путь Трейлер
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Отзывы о фильме

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