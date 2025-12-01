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Пол Анка: Его путь
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Пол Анка: Его путь
, 2024
Paul Anka: His Way
США / биография, документальный, исторический / 18+
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О фильме
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Персоны
Постеры
Трейлеры
7.3
Пойду
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Не пойду
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Пол Анка: Его путь
Трейлер
Трейлер
В ролях
Пол Энка
Фрэнки Авалон
Билли Барр
Alexandra Anka
Self
Alicia Anka
Andrew Anka
Self
Ethan Anka
Self
Irving Azoff
Сэмми Кан
Self
Пэт Бун
Self
Джои Бишоп
Self
Maple Bateman
Self
Режиссер
Джон Маджио
Сценарист
Джон Маджио
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
1 декабря 2025
Премьера в мире
1 декабря 2025
Производство
Ark Media, Blue Ant Media
Другие названия
Paul Anka: His Way
Еще
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
Обновлено 4 декабря 2025
Трейлеры фильма
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Пол Анка: Его путь
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