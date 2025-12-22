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Постер фильма Элвей
7.3
Киноафиша Фильмы Элвей
7.3

Элвей

, 2025
Elway
США / биография, документальный, спорт / 18+
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Постер фильма Элвей
7.3
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Не пойду 0

В ролях

Джон Илуэй
Self - Broncos Quarterback
Steve Antonopulos
Self - Broncos Head Athletic Trainer
Adam Schefter
Self - Journalist
Gary Kubiak
Self - Broncos Backup Quarterback
Dennis Engel
Self - John's Best Friend & Teammate
Janet Elway
Self - John's Future Wife
Mike Shanahan
Self - Broncos Assistant Coach
Rod Smith
Self - Broncos Wide Receiver
Марк Джексон
Self - Broncos Wide Receiver
Кит Бишоп
Self - Broncos Guard
Режиссер Ken Rodgers, Chris Weaver
Композитор David Robidoux
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 22 декабря 2025
Премьера в мире 22 декабря 2025
Производство Makemake, NFL Films, Omaha Productions
Другие названия
Elway, John Elway - en underdoghistorie, John Elway: Uma Lenda do Futebol Americano, 約翰艾維：四分衛逆襲傳奇, 约翰·埃尔韦：四分卫逆袭传奇

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 24 сентября 2026

Отзывы о фильме

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