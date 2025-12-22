В ролях
Джон Илуэй
Self - Broncos Quarterback
Steve Antonopulos
Self - Broncos Head Athletic Trainer
Adam Schefter
Self - Journalist
Gary Kubiak
Self - Broncos Backup Quarterback
Dennis Engel
Self - John's Best Friend & Teammate
Janet Elway
Self - John's Future Wife
Mike Shanahan
Self - Broncos Assistant Coach
Rod Smith
Self - Broncos Wide Receiver
Марк Джексон
Self - Broncos Wide Receiver
Кит Бишоп
Self - Broncos Guard
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Ken Rodgers, Chris Weaver
Композитор
David Robidoux
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
22 декабря 2025
Премьера в мире
22 декабря 2025
Производство
Makemake, NFL Films, Omaha Productions
Другие названия
Elway, John Elway - en underdoghistorie, John Elway: Uma Lenda do Futebol Americano, 約翰艾維：四分衛逆襲傳奇, 约翰·埃尔韦：四分卫逆袭传奇