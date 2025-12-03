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Санни
Санни
Sunny
США / криминал, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Анджелина Джоли
Метод Мэн
Мэри Стюарт Мастерсон
(Undisclosed)
Чарли Пламмер
Джон Ченатьемпо
Danny
Jason Schmidt
Darcy Miner Williamson
Henchman #1
Matt Barbiere
Henchman
Dasher Goldsmith
Crosswalk kid
Эйдан Гиллен
Wyatt
Jonathan Schwartz
Self
Greg Rubenacker
Italian Mob Waiter
Режиссер
Ева Сёрхауг
Сценарист
Ева Сёрхауг
,
William Day Frank
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
A Higher Standard, CaliWood Pictures, Choice Films
Другие названия
Sunny
Еще
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Обновлено 3 декабря 2025
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