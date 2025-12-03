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Киноафиша Фильмы Санни

Санни

Sunny
США / криминал, триллер / 18+

В ролях

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Метод Мэн
Метод Мэн
Мэри Стюарт Мастерсон
Мэри Стюарт Мастерсон
(Undisclosed)
Чарли Пламмер
Чарли Пламмер
Джон Ченатьемпо
Джон Ченатьемпо
Danny
Jason Schmidt
Darcy Miner Williamson
Henchman #1
Matt Barbiere
Henchman
Dasher Goldsmith
Crosswalk kid
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Wyatt
Jonathan Schwartz
Self
Greg Rubenacker
Italian Mob Waiter
Режиссер Ева Сёрхауг
Сценарист Ева Сёрхауг, William Day Frank
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство A Higher Standard, CaliWood Pictures, Choice Films
Другие названия
Sunny

Рейтинг фильма

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Обновлено 3 декабря 2025

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