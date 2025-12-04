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Постер фильма План «Ш»
Киноафиша Фильмы План «Ш»

План «Ш»

, 2025
Plan «Sh»
Казахстан / комедия / 18+
Пойду 6
Не пойду 3
Постер фильма План «Ш»
Пойду 6
Не пойду 3

О фильме

Еркин и трое друзей едут на курорт на «мальчишник», соврав своим жёнам. Приняв там девушку за «умершую», они пытаются скрыть «преступление», попадают под шантаж и даже лезут в сейф начальника. Потом выясняется, что девушка жива. В этот момент приезжают их жёны, и обман раскрывается, превращая всё в хаотичную комедию о лжи, панике и неожиданной правде.

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 4 декабря 2025
Дата выхода
4 декабря 2025 Казахстан 16+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 14 декабря 2025
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