Отзывы о фильме
Айгерим Жазыбаева 13 декабря 2025, 06:38
Кино неге күндіз ғана кешкіге неге қоймайды? Күндіз көбісісінде жұмыстарымен жүреді ғой кешке барып көргіміз келеді.
Еркин и трое друзей едут на курорт на «мальчишник», соврав своим жёнам. Приняв там девушку за «умершую», они пытаются скрыть «преступление», попадают под шантаж и даже лезут в сейф начальника. Потом выясняется, что девушка жива. В этот момент приезжают их жёны, и обман раскрывается, превращая всё в хаотичную комедию о лжи, панике и неожиданной правде.
|4 декабря 2025
|Казахстан
|16+