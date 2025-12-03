Документальный фильм «Эли Визель: Душа в огне» возвращает голос писателю, пережившему Холокост, лауреату Нобелевской премии мира и одному из самых мощных общественных мыслителей XX века. Спустя 80 лет после освобождения Бухенвальда режиссёр Орен Рудавски использует архивы и воспоминания, чтобы проникнуть в сокровенное: показать не только общественного интеллектуала, но и человека — с эмоциями, сомнениями, внутренними конфликтами.Картина строится вокруг мемуаров Визеля «Ночь», а также его интервью, личной переписки и эксклюзивных семейных материалов. Особое внимание уделяется философской стороне наследия Визеля — его размышлениям о Боге и молчании, о человечности и равнодушии, о праве человека быть уязвимым. Анимированные вставки, художественная реконструкция и строгость монтажа делают фильм не только портретом, но и попыткой диалога между поколениями. Это кино о том, как сохранить голос, даже когда голосов становится всё меньше.