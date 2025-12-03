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Постер фильма Эли Визель: Душа в Огне
8.5
Киноафиша Фильмы Эли Визель: Душа в Огне
8.5

Эли Визель: Душа в Огне

, 2024
Elie Wiesel: Soul on Fire
США / документальный / 18+
Постер фильма Эли Визель: Душа в Огне
8.5

О фильме

Документальный фильм «Эли Визель: Душа в огне» возвращает голос писателю, пережившему Холокост, лауреату Нобелевской премии мира и одному из самых мощных общественных мыслителей XX века. Спустя 80 лет после освобождения Бухенвальда режиссёр Орен Рудавски использует архивы и воспоминания, чтобы проникнуть в сокровенное: показать не только общественного интеллектуала, но и человека — с эмоциями, сомнениями, внутренними конфликтами.Картина строится вокруг мемуаров Визеля «Ночь», а также его интервью, личной переписки и эксклюзивных семейных материалов. Особое внимание уделяется философской стороне наследия Визеля — его размышлениям о Боге и молчании, о человечности и равнодушии, о праве человека быть уязвимым. Анимированные вставки, художественная реконструкция и строгость монтажа делают фильм не только портретом, но и попыткой диалога между поколениями. Это кино о том, как сохранить голос, даже когда голосов становится всё меньше.

В ролях

Elie Wiesel
Elijah Wiesel
Elisha Wiesel
Marion Wiesel
Режиссер Oren Rudavsky
Сценарист Oren Rudavsky
Композитор Osvaldo Golijov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2024
Сборы в мире $25 185
Другие названия
Elie Wiesel: Soul on Fire

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 10 голосов
8.3 IMDb
Обновлено 3 декабря 2025

Отзывы о фильме

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