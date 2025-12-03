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Скоро в прокате «Одиссея»
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Peterson the Christmas Robot and the Lost Socks
Peterson the Christmas Robot and the Lost Socks
, 2025
Peetrikese jõulurobot ja kadunud sokid
Эстония / анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
Детали мультфильма
Страна
Эстония
Продолжительность
49 минут
Год выпуска
2025
Рейтинг мультфильма
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие мультфильмы
Обновлено 3 декабря 2025
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