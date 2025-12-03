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Постер мультфильма Peterson the Christmas Robot and the Lost Socks
Киноафиша Фильмы Peterson the Christmas Robot and the Lost Socks

Peterson the Christmas Robot and the Lost Socks

, 2025
Peetrikese jõulurobot ja kadunud sokid
Эстония / анимация / 18+
Постер мультфильма Peterson the Christmas Robot and the Lost Socks

Детали мультфильма

Страна Эстония
Продолжительность 49 минут
Год выпуска 2025

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 
Обновлено 3 декабря 2025

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