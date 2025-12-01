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Постер фильма Добро пожаловать в мир идиша
8.2
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8.2

Добро пожаловать в мир идиша

, 2024
Welcome to Yiddishland
Австралия / документальный / 18+
Постер фильма Добро пожаловать в мир идиша
8.2

В ролях

Mikhl Yashinsky
Self
Режиссер Рос Хорин
Сценарист Рос Хорин, Steven Robinson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2024
Производство Common Room Productions
Другие названия
Welcome to Yiddishland

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Обновлено 1 декабря 2025

Отзывы о фильме

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