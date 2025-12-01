Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
8.2
Киноафиша
Фильмы
Добро пожаловать в мир идиша
8.2
Добро пожаловать в мир идиша
, 2024
Welcome to Yiddishland
Австралия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.2
В ролях
Mikhl Yashinsky
Self
Режиссер
Рос Хорин
Сценарист
Рос Хорин
,
Steven Robinson
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австралия
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2024
Производство
Common Room Productions
Другие названия
Welcome to Yiddishland
Еще
Рейтинг фильма
8.2
Оцените
10
голосов
8
IMDb
Обновлено 1 декабря 2025
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна
Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться
Металлический шарик в духовку – и жир со стенок отвалится комьями: выведал секрет у клинера с 17-летним стажем
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
Свежая российская комедия с оценкой 8.3 побила великих «Афоню» и «Карнавальную ночь»: россияне ее «смотрят, отложив смартфоны»
«Летят журавли», конечно, хороший фильм, но французы его стыдятся: даже поменяли ему название
В СССР этот фильм собрал в кино 50 млн зрителей — и только женщины покидали залы вне себя от гнева: «белая ворона» среди классики
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
Из 202 серий «Невского» зрители выделили только эти 5: их нельзя пропустить - через 2 недели начнут показывать на НТВ
Как звали Якина и где снимали «Девчат»: только настоящий знаток Мосфильма ответит на все 5 вопросов (тест)
«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667