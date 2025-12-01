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История Бити Дойч — израильской чемпионки по марафону, которая начала бегать, чтобы привести себя в форму после четвёртых родов, и неожиданно превратилась в национальную героиню. Картина прослеживает путь Бити от первого старта до международных соревнований, в том числе попытки квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. В центре фильма — не только борьба с секундомером, но и внутренний конфликт: как сохранить верность еврейской ортодоксальной традиции, быть матерью и при этом жить своей мечтой?