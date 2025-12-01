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Постер фильма Мама-марафонец
8.8
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8.8

Мама-марафонец

, 2025
Marathon Mom
Израиль / документальный / 18+
Постер фильма Мама-марафонец
8.8

О фильме

История Бити Дойч — израильской чемпионки по марафону, которая начала бегать, чтобы привести себя в форму после четвёртых родов, и неожиданно превратилась в национальную героиню. Картина прослеживает путь Бити от первого старта до международных соревнований, в том числе попытки квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. В центре фильма — не только борьба с секундомером, но и внутренний конфликт: как сохранить верность еврейской ортодоксальной традиции, быть матерью и при этом жить своей мечтой?​

В ролях

Beatie Deutch
Self
Режиссер Орен Розенфельд, Ребекка Шор
Сценарист Baruch Goldberg, Ребекка Шор
Композитор Йонатан Бар Гиора
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Израиль
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Производство Holy-Land Productions
Другие названия
Marathon Mom

Рейтинг фильма

8.8
Оцените 10 голосов
8.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 1 декабря 2025

Отзывы о фильме

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