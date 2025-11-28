Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете

Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете

Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя

Не «Шерлок» и не «Настоящий детектив»: 3 малоизвестных сериала с рейтингами выше 7,4 для идеальных выходных

Почти 38 000 зрителей уже оценили наш ответ «Бриджертонам»: «шикарные костюмы и не затянуто», несмотря на 90 серий

Харли Квинн — шут, а Бэтмен — рыцарь: у DC есть готовое фэнтези не хуже «Игры престолов», но есть один важный нюанс

После успеха «Ментовских войн» Устюгов снял фильм о войне: даже «Штрафбат» лучше этой «пустышки» с оценкой 2.2

Хватает и 10 минут, чтобы втянуться: этот захватывающий сериал от Amazon с 8,0 на IMDb — редкий бриллиант среди боевиков

Момо и Окарун возвращаются, но «Дандадан» уже не будет прежним: хулиганское аниме в 3 сезоне превратится в «Евангелион»

«Берегись автомобиля» и ошибиться в тесте по кино СССР: вспомните 5 фильмов по кадру с водителем