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Любовь, ненависть и безопасность
3.3
Любовь, ненависть и безопасность
, 2014
Love, Hate & Security
Нидерланды / боевик, мелодрама, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
3.3
В ролях
Ромина Ди Лелла
Giulietta
Дэмиан Чапа
Nick
Ральф Мёллер
Tony
Adrien Dewitte
Brice Gabillot
Captain Duvar
Oliver Gruber
William Windsor
Guillaume Gascoin
Pierre
Nalinee Singh
Dorothee
Gregory Bernat
Antoine
Marine Herubel
French Waitress
Slavisco Dufancovie
Slavca
Режиссер
Дэмиан Чапа
Композитор
Ромина Ди Лелла
,
Vivien Lee
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Нидерланды
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2014
Производство
BBI Films, N1 Production UG
Другие названия
Love, Hate & Security
Еще
Рейтинг фильма
3.3
Оцените
10
голосов
3.3
IMDb
Обновлено 28 ноября 2025
Отзывы о фильме
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