Фильм про людей, влюбленных в горы. Горы - это место, где свободу никто не ограничивает, кроме здравого смысла и возможностей самого человека. И в горах особо ярко проявляется характер человека в вопросе постановки цели и её достижения. Мотивационный фильм про альпинистов, спортсменов-туристов, фрирайдеров, и маунтинбайкеров. Фильм показывает атмосферу в экстремальной тусовке, юмор и крепкую дружбу, без которой в горах никуда! Лучшие прорайдеры страны показывают трюки на пределе возможного, на грани жизни и смерти, и самые яркие эмоции - эмоции человека, который бросает вызов себе, и побеждает!
Безупречные кадры, безупречные герои, визуальное наслаждение от первой до последней минуты.
Искренняя благодарность и
Спасибо за работу!