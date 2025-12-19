Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Горы зовут
1 постер
Киноафиша Фильмы Горы зовут

Горы зовут

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм про людей, влюбленных в горы. Горы - это место, где свободу никто не ограничивает, кроме здравого смысла и возможностей самого человека. И в горах особо ярко проявляется характер человека в вопросе постановки цели и её достижения. Мотивационный фильм про альпинистов, спортсменов-туристов, фрирайдеров, и маунтинбайкеров. Фильм показывает атмосферу в экстремальной тусовке, юмор и крепкую дружбу, без которой в горах никуда! Лучшие прорайдеры страны показывают трюки на пределе возможного, на грани жизни и смерти, и самые яркие эмоции - эмоции человека, который бросает вызов себе, и побеждает! 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Николай Пиотровский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Евгений Сосевич 19 декабря 2025, 10:27
Очередная шикарная работа Николая Пиотровского и команды.
Безупречные кадры, безупречные герои, визуальное наслаждение от первой до последней минуты.
Искренняя благодарность и
Спасибо за работу!
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Невский» — в пролете уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании
«Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10
В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря
Когда выйдет «Убежище» со Стэйтемом: даты показа в кино уже есть – а вот какие прогнозы на премьеру в «цифре»
Как «цензурили» пошлые сцены в кино 100 лет назад: ломали 4-ю стену до того, как это стало «Дэдпулом» (видео)
Начались съемки 2-го сезона «Сегуна»: к касту присоединится звезда «Убить Билла» – вот когда ждать премьеру
Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне
Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»
Исторический киноляп в «Бриджертонах»: зрители заметили в кадре то, что выбивается из эпохи на 100 лет
Головокружительный микс — месть + страсть: эти 5 турецких сериалов про запретную любовь станут причиной бессонных ночей
Наконец нашла аниме, похожее на «Ходячий замок»: вышло за 18 лет до Софи и Хаула – в рейтинге не уступает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше