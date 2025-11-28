Регина (Ривка Михаэли) и её внучка Мика (Шарон Стримбан) отправляются в Польшу, чтобы вернуть семейное имущество, отобранное во время Второй мировой войны. Регина оплакивает недавнюю смерть своего сына, отца Мики, и поездка служит ей сменой обстановки — она впервые возвращается в родную для неё Варшаву. Но поиски имущества быстро сворачиваются по инициативе самой бабушки. Пока внучка и родственник семьи, который поехал вместе с ними (Ури Хочман), пытаются найти адрес дома, Регина ищет свою давнюю любовь, от которой она уехала из Польши 70 лет назад, а внучка успевает влюбиться в гида-комиксиста. Фильм по мотивам графического романа Руту Модан, сестры режиссёра, умело балансирует между комедией и драмой. Он получил четыре номинации на премию Израильской киноакадемии (Ophir Awards) за лучшую женскую роль (Ривка Михаэли), лучшую мужскую роль второго плана (Ури Хохман), лучший сценарий и лучшую операторскую работу.