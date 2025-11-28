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Постер фильма Собственность
7.5
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7.5

Собственность

, 2024
The Property
Грузия, Израиль, Польша / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Собственность
7.5

О фильме

Регина (Ривка Михаэли) и её внучка Мика (Шарон Стримбан) отправляются в Польшу, чтобы вернуть семейное имущество, отобранное во время Второй мировой войны. Регина оплакивает недавнюю смерть своего сына, отца Мики, и поездка служит ей сменой обстановки — она впервые возвращается в родную для неё Варшаву. Но поиски имущества быстро сворачиваются по инициативе самой бабушки. Пока внучка и родственник семьи, который поехал вместе с ними (Ури Хочман), пытаются найти адрес дома, Регина ищет свою давнюю любовь, от которой она уехала из Польши 70 лет назад, а внучка успевает влюбиться в гида-комиксиста. Фильм по мотивам графического романа Руту Модан, сестры режиссёра, умело балансирует между комедией и драмой. Он получил четыре номинации на премию Израильской киноакадемии (Ophir Awards) за лучшую женскую роль (Ривка Михаэли), лучшую мужскую роль второго плана (Ури Хохман), лучший сценарий и лучшую операторскую работу.

В ролях

Ривка Михаэли
Regina
Sharon Strimban
Mika
Анджей Северин
Roman
Пётр Пацек
Uri Hochman
Режиссер Dana Modan
Сценарист Dana Modan, Rutu Modan
Композитор Shuzin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Грузия / Израиль / Польша
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Производство Extreme Emotions, July August
Другие названия
The Property, Hanehes, 遺產心風暴

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 28 ноября 2025

Отзывы о фильме

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