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Брат воспевает брата
7.7
Брат воспевает брата
, 2025
Brother Verses Brother
США / драма, музыка / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.7
В ролях
Brian Bell
Tongo Eisen-Martin
John Flanagan
Ethan Gold
Ari Gold
Герберт Голд
Lara Louise
Режиссер
Ari Gold
Сценарист
Ari Gold
,
Ethan Gold
Композитор
Ethan Gold
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2025
Производство
Grack Films
Другие названия
Brother Verses Brother, Irmão Versos Irmão
Еще
Рейтинг фильма
7.7
Оцените
10
голосов
7.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 28 ноября 2025
Отзывы о фильме
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