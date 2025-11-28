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Рашид, мальчик из Синджара
7.0
Рашид, мальчик из Синджара
, 2025
Rashid, the Boy from Sinjar
Бельгия, Франция / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.0
Режиссер
Ясна Краинович
Сценарист
Ясна Краинович
Композитор
Ruben De Gheselle
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Бельгия / Франция
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2025
Производство
Alter Ego, Clin d'oeil Films
Другие названия
Rashid, the Boy from Sinjar, Rashid, l'enfant de Sinjar
Еще
Рейтинг фильма
7.0
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 28 ноября 2025
Отзывы о фильме
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