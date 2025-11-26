Тэйлор переезжает вместе со своими родителями в провинциальный городок.Он не рад смене места жительства,ведь столь серьёзные изменения лишают его всех одноклассников и друзей детства.Тем не менее другого выхода у него нет, и он пытается смириться с новым образом жизни. Герой начинает посещать местную школу, где события развиваются не очень благоприятно для него – друзей Тэйлор не находит, зато желающих поиздеваться над новеньким здесь огромное количество.Из-за всего этого парень начинает становиться всё более нелюдимым,замыкается в себе и большую часть свободного времени проводит в своей комнате,озадачивая родителей,неспособных ему помочь.Во время обычного учебного дня Тэйлор ближе знакомится с одноклассницей Пейдж.Вскоре у ребят зарождаются романтические чувства.Он находит себе друга среди ранее озлобленных одноклассников.Ситуация омрачается,когда выясняется,что его новый приятель тоже влюблён в Пейдж.Между ними начинается соперничество: может ли дружба быть сильнее любви?