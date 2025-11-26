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Постер фильма Естественный отбор
5.1
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5.1

Естественный отбор

, 2016
Natural Selection
США / криминал, драма, детектив / 18+
Постер фильма Естественный отбор
5.1

О фильме

Тэйлор переезжает вместе со своими родителями в провинциальный городок.Он не рад смене места жительства,ведь столь серьёзные изменения лишают его всех одноклассников и друзей детства.Тем не менее другого выхода у него нет, и он пытается смириться с новым образом жизни. Герой начинает посещать местную школу, где события развиваются не очень благоприятно для него – друзей Тэйлор не находит, зато желающих поиздеваться над новеньким здесь огромное количество.Из-за всего этого парень начинает становиться всё более нелюдимым,замыкается в себе и большую часть свободного времени проводит в своей комнате,озадачивая родителей,неспособных ему помочь.Во время обычного учебного дня Тэйлор ближе знакомится с одноклассницей Пейдж.Вскоре у ребят зарождаются романтические чувства.Он находит себе друга среди ранее озлобленных одноклассников.Ситуация омрачается,когда выясняется,что его новый приятель тоже влюблён в Пейдж.Между ними начинается соперничество: может ли дружба быть сильнее любви?

В ролях

Мэйсон Дай
Tyler Evans
Энтони Майкл Холл
Энтони Майкл Холл
Mr. Stevenson
Кэтрин МакНамара
Кэтрин МакНамара
Paige Thomas
Эми Карлсон
Эми Карлсон
Laura
Катрин Миссал
Катрин Миссал
Стюарт Коннелли
Энтони Дель Негро
Эрика Линн Маршалек
Ryan Munzert
Indrid Wardin
Tyler Elliot Burke
Matt
Esther Zyskind
Angela Wardin
Ryan Boudreau
Steve
Сценарист Chad L. Scheifele
Композитор Evan Stultz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2016
Производство Modoc Spring
Другие названия
Natural Selection, Seleção Natural, Selecció natural, Φυσική επιλογή, Естественный отбор

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 26 ноября 2025

Цитаты

Indrid Wardin Знаешь, в чём твоя проблема... и проблема всего мира?
Angela Wardin Что, Индрид? Просвети меня!
Indrid Wardin Ты судишь людей по их внешности, а не по тому, на что они способны.

Отзывы о фильме

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