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Постер фильма Правила геймера
5.3
Киноафиша Фильмы Правила геймера
5.3

Правила геймера

, 2018
Беларусь / семейный, приключения / 18+
Постер фильма Правила геймера
5.3

О фильме

Герои фильма – команда геймеров, которые играют компьютерную игру. Их мечта – стать крутой командой, попасть на международные соревнования. Но для этого им нужны деньги. Волей случая в руках у ребят оказывается зашифрованное послание Радзивила о спрятанном кладе. И приключения начинаются. И если сначала целью подростком были деньги, то в конце истории ребята понимают, что лавное для них – дружба и взаимовыручка, а материальная составляющая оказывается не самым главным в жизни.

В ролях

Марк Нестер
Данила Кармалин
Федор Сушко
Hamster
Алина Рачковская
Игнат Скурко
Stas
Сергей Чекерес
Anatoly Verbitsky
Валентина Гарцуева
Валентина Гарцуева
Irina
Konstantin Mikhalenko
Igor Shugaleev
Dronov
Fyodor Sushko
Режиссер Игорь Четвериков
Сценарист Valentin Zaluzhnyy
Композитор Vladimir Sivitskiy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2018

Где посмотреть фильм

ОККО
Бюджет $850 000
Производство Беларусьфильм, National Film Studio "Belarusfilm"
Другие названия
Pravila geymera, Правила геймера, Gamer's Rules

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 12 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 2 декабря 2025

Отзывы о фильме

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