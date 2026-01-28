Инок Киприан служит в Высокопетровском монастыре в Москве. Жизнь монаха — ещё один подвиг полковника запаса, Героя Советского Союза Валерия Буркова. Профессиональный военный, авианаводчик, он потерял обе ноги в Афганистане, пережил три клинических смерти, выжил и вернулся в армию. Фильм рассказывает о жизни человека, который стал образцом стойкости для многих своих современников.