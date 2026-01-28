Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Боцман и монах

Боцман и монах

18+
О фильме

Инок Киприан служит в Высокопетровском монастыре в Москве. Жизнь монаха — ещё один подвиг полковника запаса, Героя Советского Союза Валерия Буркова. Профессиональный военный, авианаводчик, он потерял обе ноги в Афганистане, пережил три клинических смерти, выжил и вернулся в армию. Фильм рассказывает о жизни человека, который стал образцом стойкости для многих своих современников.

Страна Россия
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2024
Режиссер
Владимир Паршиков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
