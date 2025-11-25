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Лед и уголь

, 2025
Россия / документальный / 18+

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2025

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 ноября 2025

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