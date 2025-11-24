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Киноафиша Фильмы Отелло

Отелло

Othello
Катар, США / драма / 18+

В ролях

Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Emilia
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Desdemona
Дэвид Ойелоуо
Дэвид Ойелоуо
Othello
Режиссер Ian Hylands, Дэвид Ойелоуо
Сценарист Уильям Шекспир, Ian Hylands
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Катар / США
Производство Eon Productions, Katara Studios, Yoruba Saxon Productions
Другие названия
Othello

Рейтинг фильма

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Обновлено 24 ноября 2025

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