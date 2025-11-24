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Отелло
Отелло
Othello
Катар, США / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
В ролях
Синтиа Эриво
Emilia
Рэйчел Броснахэн
Desdemona
Дэвид Ойелоуо
Othello
Режиссер
Ian Hylands
,
Дэвид Ойелоуо
Сценарист
Уильям Шекспир
,
Ian Hylands
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Катар / США
Производство
Eon Productions, Katara Studios, Yoruba Saxon Productions
Другие названия
Othello
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Рейтинг фильма
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Обновлено 24 ноября 2025
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