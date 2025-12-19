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6.3
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Vasile si naveta spatiala
6.3
Vasile si naveta spatiala
, 2025
Vasile si naveta spatiala
Румыния / комедия / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.3
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В ролях
Алин Панк
Vasile teacher
Александру Поп
Glumpitor
Sebastian Lupu
Vasile Depanatorul (handiman)
George Remes
Priest
Codrin Boldor
Glumpitor
Andra Iulia Stoicescu
Vasilica lu’ primaru’
Ion Grosu
Gogu policeman
George Burcea
Hose Varga
Darius Prodan
Gogulică
Режиссер
Theo Thorn
Сценарист
Salex Iatma
Композитор
Vlad Blindu
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
19 декабря 2025
Дата выхода
19 декабря 2025
Румыния
Бюджет
€100 000
Сборы в мире
$69 372
Производство
Papa Pictures
Другие названия
Vasile si naveta spatiala, Vasile and the Spaceship
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
11
голосов
4.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 24 ноября 2025
Отзывы о фильме
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