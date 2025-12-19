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Постер фильма Vasile si naveta spatiala
6.3
Киноафиша Фильмы Vasile si naveta spatiala
6.3

Vasile si naveta spatiala

, 2025
Vasile si naveta spatiala
Румыния / комедия / 18+
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Постер фильма Vasile si naveta spatiala
6.3
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Не пойду 0

В ролях

Алин Панк
Vasile teacher
Александру Поп
Glumpitor
Sebastian Lupu
Vasile Depanatorul (handiman)
George Remes
Priest
Codrin Boldor
Glumpitor
Andra Iulia Stoicescu
Vasilica lu’ primaru’
Ion Grosu
Gogu policeman
George Burcea
Hose Varga
Darius Prodan
Gogulică
Режиссер Theo Thorn
Сценарист Salex Iatma
Композитор Vlad Blindu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Румыния
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 декабря 2025
Дата выхода
19 декабря 2025 Румыния
Бюджет €100 000
Сборы в мире $69 372
Производство Papa Pictures
Другие названия
Vasile si naveta spatiala, Vasile and the Spaceship

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 24 ноября 2025

Отзывы о фильме

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